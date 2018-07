Kinderplezier op Dranouter 18 juli 2018

Het festival Dranouter bewijst ook dit jaar een gezinsvriendelijk evenement te willen zijn. "Er zijn weinig festivals in Vlaanderen die zoveel lijken in te zetten op familie", klinkt het.





In de namiddag zijn er tal van kinderactiviteiten in de Palace-tent. Charel & Co komt langs met twee komische circusvoorstellingen. De Dranouterfanfare nodigt jonge festivalgangers uit voor een meespeelconcert. Buiten de Palace zijn er eveneens mooie kindvriendelijke acts te vinden, zoals vreemde fanfares, Gerard Den Olifant en speelinstallaties. Kinderen jonger dan 12 jaar komen gratis naar het festival en ook hun toegang tot de camping is gratis. Jongeren van 12 en 13 jaar genieten van een korting van 50 procent voor hun toegangsprijs. Wie wil kamperen met het gezin kan dat het best doen op de 'stille camping'. Daar is een microgolf en een verversruimte voor baby's. Het is bovendien stil vanaf 23 uur. Op het festivalterrein De Voute kunnen jonge ouders terecht in de babybar. Herbruikbare drinkflessen met water en babyvoeding zijn uitzonderlijk toegestaan op het festivalterrein. Festival Dranouter vindt dit jaar plaats van 2 tot en met 5 augustus. (CMW)