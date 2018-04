Kinderen leven zich uit op Paaseierenraap 04 april 2018

Op paaszaterdag genoten kinderen van de Gezinsbond Kemmel -Wulvergem- Nieuwkerke-Dranouter van een leuke paaseierenraap in de Warande.





De kinderen konden op zoek gaan in het Warandepark naar eieren die de paashaas had verstopt. Nadat alle eieren gevonden werden, poseerden de jonge 'eierrapers' trots met hun buit. Zij genoten nadien van een plezante dierenknutselnamiddag in OC de Gaper.





(EFW)