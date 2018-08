Kinderen glijden richting nieuwe schooljaar 28 augustus 2018

Afgelopen zaterdag werd in het centrum van Westouter een springdorp op poten gezet. "Net voor de schoolpoorten weer openzwaaien, droppen we nog enkele springkastelen op de weide van het speelplein in Westouter", aldus het feestcomité.





Tot vorig jaar was er daarbij nog een kasteel met een waterpartij bij, maar nu niet meer. Dat kon bij de kinderen echter de pret niet bederven.





Er werden over de hele dag meer dan honderd speelvogels verwacht. De ouders werden niet vergeten, want voor hen stond er een aperitiefconcert op het programma. (CMW)