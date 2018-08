Kilometerslang oliespoor 30 augustus 2018

De brandweer was gisterenvoormiddag enkele uren in de weer met het opruimen van een oliespoor langs de Westouterseweg in Poperinge. Het spoor liep van Poperinge tot Westouter (Heuvelland) en was zo'n vijf kilometer lang. (LSI)