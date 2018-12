Kerstmis in Westouter: 59 kerstbomen en 18.000 kerstlichtjes Eric Flamand

19 december 2018

Het Bloemencomité van Westouter is er weer in geslaagd om ook dit jaar de dorpskom van Westouter in een zee van kerstlichtjes om te toveren. 59 kerstbomen van eigen kweek en 19 lindebomen op De Neerplaats,versierd met slingers en ledlampjes , zorgen voor een feeëriek schouwspel.

Over het hele traject zorgen ongeveer 18.000 ledlampjes op 1.400 meter kerstslingers voor het licht in deze donkere dagen.Om tot dit unieke resultaat te komen, werden heel wat voorbereidende werken uitgevoerd. Zo werden de aftakpunten voor de toevoer van elektriciteit in de kerkwegel en naast het wandelpad tussen het speelplein en de Poperingestraat vernieuwd. Alle kerstslingers werden vooraf grondig gecontroleerd en indien nodig vervangen. De laatste week van november werden de sparren afgezaagd en naar de uitgestippelde plaatsen in de dorpskom gebracht.