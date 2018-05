Kemmel voor, tijdens en na 1914-1918 03 mei 2018

02u42 0

Iedereen kent de Kemmelberg en het gelijknamige dorp als toerist, als wandelaar of fietser. Het uitzonderlijke landschap spreekt de mensen al jaren aan. De pittoreske omgeving beleefde net een bloeitijd toen de oorlog er eind 1914 belandde. In plaats van toeristen waren het nu soldaten die de berg als uitkijkpost gebruikten. In april 1918 deden de Duitsers een ultieme poging om door te breken. Die mislukte, maar betekende de totale verwoesting van de Kemmelberg en omgeving. In 1919 waren de terugkerende inwoners verbijsterd over de vernieling.





Deze verhalen en nog veel meer kan je horen op een lezing, gegeven door Koen Baert, op donderdagavond 3 mei, in de kerk van Kemmel. (EFW)