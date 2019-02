Kartonnen figuurtjes zetten belang van vrijwilligers in de kijker Christophe Maertens

23 februari 2019

12u21 0 Heuvelland Nog tot 2 maart vindt opnieuw de Week van de Vrijwilliger plaats. “We willen dit jaar de vrijwilligers letterlijk in de kijker zetten”, aldus Johan Deryckere van Beweging.net Heuvelland.

“Onder het motto ‘vrijwilligers vindt je overal’ zullen wij op verschillende evenementen en scholen in Heuvelland vragen om ‘papieren ventjes’ die de vrijwilligers symboliseren te mogen plaatsen”, zegt Johan Deryckere. “Op die manier hopen we alle vrijwilligers even de aandacht te geven die ze ruimschoots verdienen.” De actie van beweging.net maakt deel uit van een brede campagne die ze samen met haar partnerorganisaties voert om de belangeloze inzet van vrijwilligers in de kijker te zetten. “Zonder die inzet zouden heel wat organisaties, overheden en verenigingen op halve kracht draaien of zelfs niet bestaan. Omdat vrijwilligerswerk niet altijd zichtbaar is, zetten we de boodschap ‘vrijwilligers vind je overal’ kracht bij door de figuurtjes van onze zeven vrijwillige ambassadeurs massaal te verspreiden in alle deelgemeentes van Heuvelland.”