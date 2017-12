Kantoren verhuisd 02u28 0

In het gemeentehuis verhuizen een aantal diensten naar een ruimte die beter aangepast is om inwoners te woord te staan. De financiële dienst verhuisde naar kantoor 17. Het omgevingsloket vind je in kantoor 10. Op 1 en 2 januari zijn alle kantoren gesloten. (CMW)