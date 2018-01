Jenny en Joël zijn lokale OKRA-kaartkampioenen 02u36 0 Foto Eric Flamand

De kaarters van de Wijtschaatse OKRA Vereniging vierden het einde van het seizoen en daarbij worden de kampioenen in de bloemetjes gezet.





Jenny Capoen was de beste dame: ze won 22 partijen en behaalde 2685 punten. Bij de heren was de titel voor Joël Vermès: hij won 21 partijen en kon 2381 punten verzamelen.





Ze kregen elk een mand met lekkers en mochten samen met de andere leden-kaarters en bestuursleden op de foto.





Er wordt telkens de tweede maandag van de maand gekaart,start om 14 uur in CC De Klaverhulle.











(EFW)