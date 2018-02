Infovergadering BK Mountainbike 27 februari 2018

Op 1 maart om 19.30 uur staat er in OC De Galoye in Heuvelland een informatievergadering geprogrammeerd over het BK Moutainbike. Dat vindt tussen 18 en 22 juli plaats op de Rodeberg in Westouter. De infovergadering is bedoeld voor de inwoners van de Rodeberg en omgeving. Er zal wat uitleg worden gegeven over wat er allemaal staat gepland tijdens het kampioenschap en hoe het praktisch zal verlopen. De aanwezigen zullen ook vragen kunnen stellen aan het bestuur en aan de organisatie. Ondertussen is de organisatie nog op zoek naar vrijwilligers.





De organisatie voorziet voor hen een lunchpakket, een eetbon per dag en gratis drank in de medewerkerslokalen.





Meer info via www.vwchoogledegits.be/ (CMW)