Infomoment rond erfenissen 14 februari 2018

Op dinsdag 6 maart om 14 uur staat er in OC De Galoye in Loker een infomoment rond erfenissen op het programma. Immers, vanaf 1 september geldt de nieuwe erfeniswet. "In de laatste 200 jaar is er weinig veranderd aan de erfenisregels en kan de huidige hervorming als een echte vernieuwing worden beschouwd", aldus de organisatoren. "De vernieuwde wetgeving houdt meer rekening met complexe gezinssituaties en biedt ook heel wat meer keuzevrijheid naar wie wat erft." Notaris Deknudt uit Kemmel komt alles toelichten.





De infonamiddag is gratis, maar inschrijven vooraf is noodzakelijk en dat kan tot 1 maart bij de dienst sociale zaken, 057/450487 of via socialezaken@heuvelland.be.(CMW)