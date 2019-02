Infoavond rond orgaandonatie in de bib van Wijtschate Christophe Maertens

19 februari 2019

18u22 0 Heuvelland In de bibliotheek van Wijtschate vindt op vrijdag 22 februari een informatieavond rond orgaandonatie plaats.

De avond is een organisatie van LEIF in samenwerking met de bibliotheek van Wijtschate. LEIF West-Vlaanderen voert onder het motto ‘Orgaandonatie kan ook jouw leven redden!’ een sensibiliseringscampagne rond orgaandonatie door de behoefte aan donoren en het tekort ervan. Tijdens de avond zullen enkele mensen getuigen over orgaandonatie. Daarna volgt een panelgesprek met experten. Deelname en een drankje zijn gratis, maar wel aanwezigheid bevestigen via mail naar lisbeth.morlion@heuvelland.be.