Inbreekster langer in cel 27 januari 2018

03u26 0

De raadkamer van Ieper heeft de aanhouding van een 20-jarig Française met een maand verlengd. M.M. kon dinsdag op heterdaad betrapt worden bij een inbraakpoging in een woning in Heuvelland en verblijft sindsdien in de cel. Vermoedelijk sloeg ze samen met drie andere daders toe, maar die konden ontsnappen. Verder onderzoek moet de identiteit van haar kompanen proberen te achterhalen en nagaan of ze ook nog andere inbraken op hun kerfstok hebben. (LSI)