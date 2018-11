In De Zon 07 november 2018

02u23 4 Heuvelland In eethuis In De Zon in De Klijte moet de restaurantbezoeker geen revolutionaire gastronomische vernieuwingen verwachten. Maar dat neemt niet weg dat het eten op je bord oerdegelijk en bijzonder smaakvol is, net zoals het interieur trouwens. Een aanrader.

Erg leuk en lekker zijn de hapjes die we bij onze aperitief geserveerd krijgen. Op een houten plankje staan kleine potjes met paté, smout, gekonfijte ui en rillettes. Voor een starter is het wel wat veel, je verliest al wat honger. Als voorgerecht bestel ik een 'carpaccio van tonijn met pesto en olijfjes'. Opmerkingen heb ik niet, of toch enkel maar positieve.





Als hoofdgerecht neemt ondergetekende een schotel van het suggestiebord: 'hertenkalffilet met z'n wildgarnituur'. En dat blijkt al meteen een schot in de roos. Het mocht wat meer zijn, maar het gerecht is erg lekker en ziet er bijzonder netjes uit. Aan de zijkant een peer gedrenkt in rode wijn, versierd met wat veenbessen en oesterzwammen. Een lekkere combinatie en geen kakofonie van smaken. Dat in combinatie met het voortreffelijk smakend stukje vlees en een gegratineerde aardappel maakt van het geheel een succes.





Bij de maaltijd drinken mijn tafelgenoot en ik een glas rode wijn. De voorgestelde Chateau Trillol Corbières Rouge 2013 is een ronde maar pittige wijn en past perfect bij het hoofdgerecht. Onze rekening bedraagt in totaal 149 euro, inclusief een dessert en water. Een goede prijs-kwaliteit voor een degelijke maaltijd.





Nog het vermelden waard: opvallend is dat het eethuis heel frequent bezocht wordt door gekende en minder gekende wielergoden van vroeger en nu. Zo zagen wij Nico Mattan met enkele mensen van een maaltijd genieten. De reden voor het succes bij wielrenners is trouwens niet erg ver te zoeken: uitbater van In De Zon Dirk Ghyselinck is immers een gewezen profrenner.





(CMW)