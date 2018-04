Hulpkok gezocht 10 april 2018

Het Woonzorgcentrum Sint-Medard in Wijtschate is op zoek naar een hulpkok."Als hulpkok sta je mee in voor het bereiden van aangepaste, lekkere en gezonde maaltijden voor de bewoners van het woonzorgcentrum en voor de bezoekers van het dorpsrestaurant", staat in de vacature te lezen. "Je bent op de hoogte van de noodzakelijke hygiënische omstandigheden in de keuken en past deze ook toe in de praktijk. Je controleert de leveringen, de kwaliteit van de voeding én de verdeling van de porties. Uiteraard sta je mee in voor het onderhoud van de keuken, de materialen en de afwas. Tot slot ben je een echte teamspeler." Kandidaten moeten een erkende opleiding tot kok hebben genoten. Alle inlichtingen via www.heuvelland.be. Met vragen kan je terecht bij de personeelsdienst via 057/45.04.80 of via secretaris@ocmwheuvelland.be. Solliciteren kan per e-mail naar secretaris@ocmwheuvelland.be tot en met 15 mei 2018, door een cv en een recent uittreksel uit het strafregister te bezorgen. (CMW)