Huidig OCMW-secretaris wordt directeur 31 mei 2018

02u36 0 Heuvelland Op de gemeenteraad van Heuvelland werd huidig OCMW-secretaris Jef Huyghe in een geheime stemming verkozen tot nieuwe algemeen directeur. Huidig gemeentesecretaris Sigurd Verstraete wordt adjunct-algemeen directeur. De nieuwe functietitels voor Jef en Sigurd komen er naar aanleiding van de fusie van OCMW en gemeente van een halfjaar geleden.

"In het organogram werden twee leidende functies voorzien voor de huidige gemeentesecretaris en de huidige OCMW-secretaris", vertelt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). "Een extern bureau heeft de knoop doorgehakt wie algemeen directeur wordt in de nieuwe organisatie. Er werd beslist via een onafhankelijke procedure. Beiden kregen wel een loonsverhoging. "We blijven immers investeren in onze mensen", klinkt het. De CD&V-fractie ging niet akkoord met de loonsverhoging voor de adjunct-algemeen directeur. Ook Sigurd Verstraete was duidelijk niet gelukkig met de situatie. Hij verliet plots de zaal met slaande deuren. "Ze moeten er toch niet mee lachen terwijl ik erbij zit", riep de man nog.





(CMW)