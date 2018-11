Hond Mila opnieuw onder het mes 29 november 2018

02u25 0 Heuvelland Mila, de Mechelse herder die zwaargewond raakte bij een ongeval aan manege Jeff's Valley in Dranouter, moet opnieuw onder het mes.

"Zoals verwacht is haar linkerheup al een paar dagen terug uit de kom", staat op de Facebookpagina van Mila te lezen. "De heup moet weer geopereerd worden. Mila's verwondingen worden intussen met een laser verder behandeld om ze snel mogelijk te dichten. Na de operatie start de revalidatie op een loopband in het aquarium. Hopelijk is Mila dit weekend weer thuis."





Mila is de mascotte van de paardenclub Jeff's Valley. Ze werd op 11 november het slachtoffer van een verkeersaccident en het zag er toen helemaal niet goed uit. De viervoeter werd met verschillende zware breuken naar de dierenkliniek in Merelbeke overgebracht. Er werd ook een crowdfundingsactie opgestart om de zware medische kosten te kunnen betalen. (CMW)