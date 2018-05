Hier rijd je een wijnstreek binnen 29 mei 2018

02u35 0 Heuvelland Op de rotonde in De Klijte staat sinds kort een enorme wijnfles. "De fles moet de bezoeker duidelijk maken dat je in een wijnstreek bent aangekomen", aldus José Lemahieu van de wijnbouwersvereniging Vintage Heuvelland.

"Aanvankelijk was het idee om op de rotonde een kleine wijnrank aan te planten. Dat bleek echter geen goed plan. Als de rank ziek zou worden, dan is dat niet meteen een fraaie promotie voor de streek." Een voorstel om tonnen op de rotonde te plaatsen, werd ook niet goedgekeurd. "Na overleg met de gemeente en met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hebben we gekozen voor een grote fles. Ik ben daar echt blij mee, want het is een droom die werkelijkheid wordt." Vandaag wordt de fles plechtig ingewijd. Vintage Heuvelland, dat de wijnbouwers in de regio verenigt, kreeg ook erkenning voor het product Vintje. Het Vintje werd uitgeroepen tot '100 procent West-Vlaams Streekproduct', een label voor ambachtelijke producten met streekeigen grondstoffen. Het drankje is een destillaat op basis van wijn van alle wijnbouwers (CMW)