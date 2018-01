Heuvellandstappers zetten kampioenen in de bloemetjes 25 januari 2018

De Heuvellandstappers hebben hun diverse kampioenen in de bloemetjes gezet tijdens hun jaarlijks ledenfeest. Het werd opnieuw een goed jaar voor de club: 183 personen hebben hun wandellijsten ingediend, goed voor 8905 tochten en 132805,6 km of een gemiddelde van 14,9 km/tocht.





Algemeen leider was Daniël Delamillieure met 578 punten, 216 tochten en 4700 km, eerste Heuvellander was Jacqueline De Meester met 568 punten, 211 tochten en 1975 km. Andere laureaten: Heren +65 jaar: Jean-Pierre Vandevivere,





Dames +65 jaar: Jenny Verbeke, Heren tussen 55 en 65 jaar: Willy Barbier, Dames tussen 55 en 65 jaar: Rita Vermeersch, Heren tussen 18 en 54 jaar: Hans Touquet, Dames tussen 18 en 54 jaar: Claudine Sinnaeve, Jeugd van 10 tot 18 jaar: Chyarah Veys.











(EFW)