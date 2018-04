Heuvellandse jeugd kiest voor Gemeentebelangen 19 april 2018

De Heuvellandse partij Gemeentebelangen stelt twee jonge nieuwe kandidaten voor. Het gaat om Jolien Deklerck (19) uit Wijtschate en Joachim Kestelyn (24) uit Westouter. "Door de speelpleinwerking en de Chiro kwam ik al vaak in contact met het bestuur", aldus Jolien Deklerck. "Het viel me op dat het bestuur echt begaan is met jeugd. Op die manier wil ik me ook de komende jaren voor Heuvelland inzetten."





Joachim Kestelyn uit Westouter is leider in de KSA Westouter en speelde jarenlang voetbal bij FC Westouter. "Toen Gemeentebelangen me vroeg om me te engageren in de partij, hoefde ik niet lang te twijfelen", klinkt het. "Het is een groot voordeel dat Gemeentebelangen een lokale lijst is. Zo hoef je niet aan partijpolitiek te doen." Schepen Wieland De Meyer toont zich tevreden met de nieuwe aanwinst. "Met vier jongeren is de jeugd duidelijk het sterkst vertegenwoordigd bij Gemeentebelangen", zegt schepen Wieland De Meyer. (CMW)