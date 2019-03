Heuvelland zoekt vrijwilligers voor de verkiezingen Christophe Maertens

26 maart 2019

08u04 0 Heuvelland De gemeente Heuvelland is op zoek naar vrijwilligers voor de verkiezingen van 26 mei. “Je kan je opgeven om als voorzitter op bijzitter te zetelen in één van onze stem- of telbureaus”, zegt schepen Jean-Pierre Geelhand de Merxem (Gemeentebelangen).

Om in een stem- of telbureau te zetelen moet de kandidaten aan de volgende voorwaarden voldoen: 18 jaar of ouder op de dag van de verkiezingen, inwoner van Heuvelland en stemgerechtigd. “Als je op de dag van de verkiezingen effectief zetelt, ontvang je een kleine vergoeding en zorgen wij voor broodjes en drank”, aldus de schepen. “Als voorzitter van een stem- of telbureau ben je verantwoordelijk voor een vlotte organisatie binnen je bureau. Je stelt een secretaris aan die je bij je werk ondersteunt en je helpt ook mee met de praktische werking. Als bijzitter van een stembureau kom je in aanmerking voor verschillende zaken zoals aannemen van identiteitskaarten, lijsten controleren en kiezersbrieven afstempelen. Als bijzitter van een telbureau tel je de stemmen onder leiding van de voorzitter.” Wie zich daarvoor geroepen voelt neemt contact op met de dienst burgerzaken op het nummer 057/450450 of stuurt een e-mail naar burgerzaken@heuvelland.be. Geef daarbij je voorkeur om als bijzitter of voorzitter te zetelen in een stem- of telbureau. Eenmaal geregistreerd als vrijwilliger, kan je bij een volgende verkiezing worden opgeroepen. Uiteraard kan je op elk moment jouw registratie herroepen.