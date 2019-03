Heuvelland wil participatieraad in het leven roepen Christophe Maertens

27 maart 2019

14u10 2 Heuvelland Het bestuur van Heuvelland wil een participatieraad in het leven roepen. “We willen daarmee wat flexibeler inspelen op de actualiteit.”

“In de voorbije legislatuur was inspraak al een prioriteit voor het bestuur”, zegt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “Naast de vele adviesraden werden ook tijdelijke werkgroepen, infovergaderingen, inspraakvergaderingen en enquêtes gelanceerd.” Het gemeentebestuur wil nu nog een stap verder gaan. “We willen wat flexibeler kunnen inspelen op de actualiteit. Daarom denken we aan een ‘participatieraad Heuvelland’, die alle vormen van inspraak coördineert.”

In de raad zullen afgevaardigden van werkgroepen zetelen, maar ook andere inwoners en een lid uit iedere politieke fractie. “We denken de komende jaren bijvoorbeeld aan een werkgroep rond het fietsbeleid, de herbestemming van de kerk van Kemmel of andere thema’s.”

De CD&V-oppositie wil dan wel dat er een duidelijk verslag komt van de werking van de raad dat voor iedereen toegankelijk is. “Ik hoop dat de groepen goed zullen werken, want ik merk dat de groep die de werken in Wijtschate opvolgt sinds juni 2017 niet meer is samengekomen”, zegt raadslid Carla Cardinael.