Heuvelland werft aan Christophe Maertens

15 januari 2019

17u45 0

De gemeente Heuvelland is op zoek na een verpleegkundige, een technisch medewerker met kennis van schilderen en een coördinator beleids- en bestuursadministratie. Dat staat te lezen op de website van de gemeente. “Het gemeentelijk personeel bestaat momenteel uit ruim 60 leden”, klinkt het. “Nieuwe medewerkers worden aangeworven via een officiële procedure die op de website, maar ook via andere wegen wordt bekend gemaakt. Voor tijdelijk of vervangend personeel geldt een verkorte selectieprocedure.” Wie interesse heeft in een job bij de gemeente Heuvelland kan een brief met cv schrijven aan het College van burgemeester en schepenen, Bergstraat 24 in 8950 Heuvelland. Het e-mailadres is personeel@heuvelland.be. Er wordt momenteel een verpleegkundige gezocht voor het woonzorgcentrum Sint-Medard. Daarnaast zoekt de gemeente een coördinator beleids- en bestuursadministratie. De kandidaat moet leiding kunnen geven aan de medewerkers van de dienst en hij of zij werkt onder de leiding van de algemeen directeur. Tenslotte is er een job voor een technisch medewerker. Die staat in voor diverse werken binnen de technische dienst, maar voert voornamelijk schilderwerken uit. Meer info via www.heuvelland.be.