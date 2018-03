Heuvelland stapt in statiegeldalliantie 29 maart 2018

De gemeente Heuvelland heeft zich aangesloten bij de statiegeldalliantie. Dat werd beslist op de laatste gemeenteraad.





"Hiermee willen we pleiten voor een de invoering van statiegeld, omdat dat de enige echte structurele manier is om zwerfvuil serieus terug te dringen", klinkt het bij het gemeentebestuur. "De zwerfvuilactie die onlangs plaatsvond was trouwens opnieuw een enorm succes. Er namen een recordaantal verenigingen deel, waardoor we opnieuw meer straten proper konden maken. Maar liefst 2.150 kilo zwerfvuil werd van de Heuvellandse wegen opgeruimd." (CMW)