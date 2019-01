Heuvelland slaat alarm: “Kosmos blijft maar verloederen en dat kost Vlaanderen handenvol geld” Wéér project afgeketst, leegstandtaks bedraagt intussen 11.000 euro per jaar Christophe Maertens

20 januari 2019

18u34 0 Heuvelland Er komt dan toch geen fietscentrum in de verwaarloosde Kosmos op de Rodenberg. Het project is afgeketst. De gemeente Heuvelland doet nu een oproep naar de Vlaamse overheid, die eigenaar is van de site, om initiatief te nemen. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) betaalt al jaren een leegstandtaks. Voor 2018 was dat al 11.000 euro.

De Kosmos is in Heuvelland al heel lang een gekende plek. “Gedurende decennia brachten duizenden jongeren er hun vakantie door in het hotel, maar ook het openluchtzwembad liet natuurlijk niemand onberoerd”, zegt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). Het hoofdgebouw werd in 2004 door de Vlaamse overheid als erfgoed beschermd. De laatste uitbater ging in 2005 failliet en sindsdien staat de site te verloederen.

“In 2009 kocht de Vlaamse overheid de hele site via hun recht van voorkoop”, vervolgt de schepen. “Het bos wordt ondertussen goed beheerd en het openluchtzwembad werd omgetoverd tot een prachtige avontuurlijke speelzone die opende in 2013. Het is opnieuw een aantrekkingspunt geworden voor de hele regio, met ook heel wat mooie evenementen tot gevolg. We denken aan de openingsavonden van Spots op West, de Highland Run en het BK mountainbike. Als gemeente doen we er alles aan om de site te doen herleven, telkens in goede samenwerking met de beheersdiensten van ANB.”

Nog steeds uitbater gezocht

Sinds 2009 zoekt agentschap Natuur en Bos een uitbater om het hoofdgebouw een nieuwe bestemming te geven. “In die tien jaar zijn tal van studies en mogelijke projectpartners de revue gepasseerd. In 2017 was er hoop op een doorbraak toen Monument Real Estate een exclusiviteitscontract afsloot met ANB om een fietsproject uit te werken. Er werden plannen gemaakt voor een hotel en brasserie. Door de goede vooruitzichten werd het contract in 2018 verlengd. Gaandeweg bleek dat voor die partner een rendabel businessmodel niet evident was. Ook deze initiatieven stierven dus een stille dood, en het contract liep af eind 2018.” Ondertussen staat het gebouw 10 jaar leeg. “ANB betaalt zelfs al een taks op de leegstaande gebouwen, die voor 2018 opliep tot meer dan 11.000 euro. Een Vlaamse overheidsdienst kan zoiets toch niet langer verantwoorden?”

Momenteel ligt de bal in het kamp van minister Joke Schauvliege (CD&V), die als bevoegd minister de sleutel al heel wat jaren in handen heeft. “Overleg op het kabinet leverde echter nog geen engagement op. De gemeente heeft heel goede contacten met de mensen die het terrein van ANB beheren en met de mensen van Natuurinvest, die van Kosmos een mooi project willen maken. Maar binnen de gegeven omstandigheden is het duidelijk dat het niet zal lukken. De minister zal zich moeten engageren.”

Twee pistes

Schepen De Meyer zit twee mogelijke pistes. “De Vlaamse overheid investeert zelf in het gebouw. Het gebouw kan zo omgevormd worden tot een mooi onthaalpunt voor de vele gidsen en bezoekers van het domein. Het gebouw kan dienen als infocentrum en uitkijkpunt. Ook de broodnodige sanitaire voorzieningen kunnen daarin ondergebracht worden. Er kan een mogelijkheid zijn om een brasserie te voorzien, waardoor de hele site van de Kosmos ook de nodige sociale controle krijgt.”

Tweede optie is dat de minister het gebouw laat declasseren, waardoor veel meer mogelijkheden ontstaan op de site. “Het gebouw werd in 2004 beschermd, maar is sindsdien een aantal keer uitgebrand en vernield door vandalisme. Er schiet van het beschermde gebouw nog weinig over. De sentimentele waarde is bij veel mensen groot, maar de bouwkundige waarde is intussen miniem. Het gebouw is nu zelfs een gevaar voor de mensen die er komen. Een overheid die gebouwen beschermt, maar geen maatregelen neemt om ze te renoveren, moet concluderen dat die bescherming misschien wel achterhaald is. Dan zullen er zeker wel privé-investeerders gevonden worden om de site te ontwikkelen.”

“Als gemeente zullen we ons blijven engageren om de site en de omgeving te doen leven. Met passende evenementen, een constructieve houding bij nieuwe projecten en een open blik willen we samen met de Vlaamse overheid op zoek naar een snelle en goede oplossing voor deze schandvlek in onze gemeente, in eigendom van de Vlaamse overheid. Zo kan dit echt niet meer verder!”