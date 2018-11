Heuvelland krijgt archeologische schenking 10.000 STUKKEN, VOORAL SCHERVEN EN GEBRUIKSVOORWERPEN CHRISTOPHE MAERTENS

23 november 2018

02u22 0 Heuvelland De gemeente Heuvelland krijgt een belangrijke archeologische schenking: de collectie Putman-Soenen. Het gaat om vondsten die werden bovengehaald op en rond de Kemmelberg. "Sommige artefacten stammen uit de tijd van de Neanderthalers.

Alles begon in 1963 met het vinden van sporen uit de IJzertijd. Die kwamen bloot te liggen na een motorcross. In de jaren daarna werden testputjes gemaakt, die nog meer archeologische informatie aan het licht brachten. Het onderzoek gebeurde vooral in de jaren zeventig en tachtig op verschillende plaatsen op en rond de Kemmelberg. In 2012 werden de resultaten gebundeld en maakten de archeologen Sarah Dalle, Jean-Luc Putman en Marc Soenen er een brochure over. De langdurige opgravingen leverden heel wat resultaten op. De oudste artefacten dateren uit de tijd van de Neanderthalers. Na de jagers-verzamelaars vestigden zich boeren (rond 4.000 v.C.) in de streek. Nog later, rond 450 v.C., kwamen er Kelten. Het bleken mensen uit de hogere klasse te zijn. Ze legden grachten en aarden wallen aan.





"Het elitaire karakter van de bewoning bleek uit een rijke afvallaag, die vooral op de noordelijke flank is aangetroffen. Niet alleen Kemmelwaar -een tot op dat moment onbekende aardewerksoort- kwam erin voor, maar onder andere ook een onderdeel van een strijdwagen en allerlei imitaties van Etruskische en mediterrane producten", vermeldt de Inventaris Onroerend Erfgoed.





Erfgoeddepot

De hele collectie bestaat uit zo'n 10.000 stukken, maar het zijn vooral scherven en gebruiksvoorwerpen. Grote zaken zitten er niet tussen.





"Al die vondsten worden nu geschonken aan de gemeente", zegt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). "We zullen ze goed bewaren in het erfgoeddepot in Ieper, maar willen ze ook gebruiken voor nieuwe tentoonstellingen en projecten tijdens de komende jaren."





Nieuwe impulsen

Tijdens de gemeenteraad opperde de CD&V-fractie om onderhandelingen op te starten met de Provincie om de mogelijkheid te onderzoeken voor een eventuele aankoop van de militaire toren op de Kemmelberg. "Op de Kemmelberg kan het toerisme nieuwe impulsen gebruiken en het Keltische verhaal zou perfect kunnen worden ondergebracht in de toren", aldus raadslid Bernard Heens. "De suggestie van de oppositie nemen we mee, maar het lijkt ons evidenter om dat in het huidig bezoekerscentrum te organiseren", reageert schepen Wieland De Meyer.





De eerste tentoonstelling zou plaatsvinden ten vroegste in 2021. "Eerst hebben we nog een tijdelijke expo over de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog en pas daarna stellen we een tentoonstelling samen met archeologische artefacten", aldus Stefaan Decrock, diensthoofd Toerisme. "We gaan daarbij werken rond een bepaald thema." Ondertussen werd een educatief pakket voor het lager onderwijs samengesteld. "Het gaat om drie koffers met spullen waar kinderen mee aan de slag kunnen."