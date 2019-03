Heuvelland is ‘beste toeristisch gemeente’ en wil met Thor en Tes meer Noord-Fransen lokken: “We hebben deze award mede te danken aan Eigen Kweek” Christophe Maertens

19 maart 2019

18u22 0 Heuvelland In Heuvelland is het toeristisch seizoen al meteen goed op gang geschoten. De Federatie van Belgisch Autobus- en Autocarondernemers heeft Heuvelland uitgeroepen tot ‘Beste toeristische gemeente’. “We zitten niet stil en willen nu vooral onze Franse buren naar hier lokken.”

De Federatie van Belgisch Autobus- en Autocarondernemers (FBAA) is de enige Belgische beroepsvereniging in de sector van het betalend gezamenlijk personenvervoer over de weg. “We zijn natuurlijk blij met deze prijs”, glundert Stefaan Decrock van de dienst Toerisme. “We hebben de award te danken aan ons toegankelijk bezoekerscentrum, het ‘Eigen-Kweek’-arrangement en het rijke programma dat we kunnen aanbieden.”

Promofilmpje

De prijs toont aan dat ze in de gemeente niet stilzitten op vlak van toerisme. “Dat klopt”, zegt schepen van Toerisme Jean-Pierre Geelhand de Merxem (Gemeentebelangen). “Het is niet omdat de herdenkingsperiode rond WO I voorbij is dat we op onze lauweren gaan rusten. We gaan onze pijlen nu richten op het noorden van Frankrijk. We willen de Noord-Fransen laten genieten van onze mooie streek, die voor hen echt niet ver is.” Omdat te doen, maakt de gemeente een promotiefilmpje dat binnenkort op de Franse tv-zender FR3 te zien zal zijn. “We drukken ook tweetalige brochures en gaan fietsprojecten tussen Heuvelland en Frankrijk organiseren. Trouwens, onze zuiderburen kunnen van onze wijn komen proeven, want onze witte en mousserende wijnen moeten niet onderdoen voor sommige Franse wijnen.”

Het is niet omdat de herdenkingsperiode rond WO I voorbij is dat we op onze lauweren gaan rusten. We gaan onze pijlen nu richten op het noorden van Frankrijk Schepen van Toerisme Jean-Pierre Geelhand de Merxem

Nieuwigheden

Ook op andere vlakken zit de toeristische dienst niet stil. “We hebben bijvoorbeeld de ‘route van de zintuigen’ uitgewerkt”, legt de schepen uit. “Dat is een uitstap voor groepen en gezinnen waarbij de zintuigen worden geprikkeld. Zo zit whiskyproeven tussen de activiteiten.” Nieuw is ook het arrangement ‘Spelen en Smullen 2.0’, met volkspelen, maar dan een tikkeltje anders, op het programma. “Voor de kinderen hebben we de figuren Thor en Tes laten ontwikkelen”, vertelt medewerker Ingrid Tiersen. “We hebben gekozen voor Keltische namen omdat die ook in het Frans en Engels makkelijk uit te spreken zijn. We hopen dat deze twee figuurtjes beroemd worden bij de kinderen. We kunnen van alles met hen doen. Zo is er een doeboekje rond de figuurtjes met allerlei spelletjes en een stripverhaal.”

VVV

Ondertussen heeft de vereniging VVV-Heuvelland een nieuwe voorzitter verkozen en voor het eerst ook een ondervoorzitter. “Ik wil de spreekbuis zijn van de vele toeristische spelers in onze gemeente. Het is belangrijk dat onze voorstellen gedragen worden door iedereen. Het is ook belangrijk om samen te werken”, zegt voorzitter Bart Denys, eigenaar van B&B ’t Zwaluwnest in De Klijte. De kok, want dat is zijn beroep, krijgt met Isabel Lamahieu een ondervoorzitter naast zich. Isabel baat vakantiewoning BellaRosa uit in Kemmel. “Wat mijn takenpakket zal zijn, weet ik nog niet precies. Indien nodig kan ik ook helpen met de administratie”, besluit ze.