Herdenkingsweekend Slag om de Kemmelberg 26 april 2018

Dit weekend vindt in Heuvelland het herdenkingsweekend rond 100 jaar de Slag om de Kemmelberg plaats. Alles start morgen om 10.30 uur met de officiële herdenkingsplechtigheid aan de Franse begraafplaats langs de Kemmelbergweg. Voor de gelegenheid wordt de vlam van de Arc du Triomphe overgebracht en worden volksliederen gezongen door schoolkinderen uit Heuvelland en de Franse buurgemeente Saint-Jans-Cappel. Op zaterdag en zondag zijn er begeleide wandelingen op en rond de Kemmelberg en worden de nieuwe wandelpaden op de Kemmelberg geopend. Zaterdagavond vormt de kerk van Dranouter het decor voor het bevrijdingsbal, een feest in de sfeer van de nadagen van de oorlog. Meer info via www.toerismeheuvelland.be (CMW)