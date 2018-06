Help mee met registratie collecties De Speelberg 23 juni 2018

De gemeente Heuvelland is op zoek naar mensen die willen helpen met de registratie van de collectie speelgoed van Stef Dehollander. Stef was jarenlang uitbater van het Labyrint, maar ook van De Speelberg in Dranouter en Wulvergem. De zaak was een combinatie van een eetcafé en een levend museum. Stef Dehollander gaat nu samen met de gemeente en de intergemeentelijke erfgoeddienst CO7 werk maken van het categoriseren van de vele honderden voorwerpen die vandaag deel uitmaken van de collectie. Alles wordt gefotografeerd, beschreven en verpakt. Tegelijkertijd zal er een kleine tentoonstelling op poten worden gezet. Alles vindt plaats in de tentoonstellingsbox in Kemmel vanaf september dit jaar. Al wie graag wil meehelpen, is welkom. Contact via koen.baert@heuvelland.be of 057/45.04.63 (CMW)