Helemaal zen op stiltepad door vijf natuurgebieden

In Heuvelland is er sinds gisteren een stiltepad te vinden. Het is een samenwerking tussen onder meer de gemeente, de provincie en Westhoek Regionaal Landschap.

"Wat is er dan beter dan eens te ontsnappen aan de drukte?", aldus schepen Etienne Cloet (N-VA). "Een stiltepad is hiervoor ideaal. We leggen met het pad de nadruk op de combinatie van rust en natuur. Het is belangrijk om stilte te koesteren als erfgoed. Stilte en rust vind je bijna nergens meer. Het is een meerwaarde en een sterke troef voor de toekomst. Misschien moet de politiek in dat verband enkele maatregelen nemen. Quadrijders of crossbrommers in een dergelijk gebied als dit, daar stoort iedereen zich aan", zegt de schepen. Het pad, dat uitnodigt om stil te worden, heeft een totale afstand van 12,9 kilometer, maar kan worden ingekort. Op het pad zijn er hangmatten, ligzetels en zitbanken. Het parcours ligt op het wandelnetwerk Heuvelland en het doorkruist vijf natuurgebieden. Van de wandeling is een mooi kaartje gemaakt dat te krijgen is via de toeristische dienst in Heuvelland. Een deel van het project wordt door bergdichter Geert De Knockere ingevuld. De man heeft op enkele plaatsen op het pad haiku's (kleine, Japanse gedichten) ingewerkt. De bergdichter is trouwens op meerdere evenementen in Heuvelland actief, zoals op het festival Dranouter en Spots op West. (CMW)





