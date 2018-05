Handbiker gewond in afzink Kemmelberg 04 mei 2018

In de afzink van de Kemmelberg is gisterenmiddag een 39-jarige handbiker uit Brugge gewond geraakt. K.V. was met een groep vrienden vanuit de Brugse regio naar het Heuvelland afgezakt voor een fietstocht. In de afdaling van de Kemmelberg liep het evenwel fout voor de mindervalide handbiker. Op het kruispunt van de Klokhofweg en de Lettingstraat schatte hij de voorrangsregeling en verkeerssituatie verkeerd in en belandde tegen een elektriciteitspaal. Een MUG-heli landde vlakbij om de eerste zorgen toe te dienen. De Bruggeling liep een bloedende hoofdwonde op maar verkeerde niet in levensgevaar. Met een ambulance werd hij naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper overgebracht. (LSI)