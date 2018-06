Halve eeuw Ruiterschool Rodeberg DEZE ZOMER FOTOTENTOONSTELLING OVER VOORBIJE 50 JAAR CHRISTOPHE MAERTENS

13 juni 2018

03u01 0 Heuvelland De Ruiterschool Rodeberg in Westouter bestaat vijftig jaar. Net nu is de zaak bijna volledig vernieuwd. De uitbaters zetten dit weekend voor de gelegenheid een feest op poten.

De op de flanken van de Rodeberg gelegen gelijknamige ruiterschool werd opgericht in 1968. Joel Degryse uit Bekegem was de eerste eigenaar. "Aanvankelijk gebruikte hij een open piste en een circustent, die diende als weekendstal", zegt Annie Vaneeckhoutte van de manege. "Later bouwden de uitbaters stallen en een piste rond het vrijgekomen café D'Hoope, dat meteen als cafetaria dienstdeed."





Joel stond aan het hoofd van de zaak tot in 1979 Annie Vaneeckhoutte het bedrijf overnam. Ze deed dat een drietal jaar alleen tot ze Rik Deraedt leerde kennen. Samen bouwden ze de manage uit tot een modern paardenbedrijf. "Stallen werden verruimd en uitgebreid, er kwam een tweede overdekte piste en er kwam een nieuwe cafetaria", aldus Annie. "We investeerden vooral in opleiding, we volgden cursussen bij het toenmalige BLOSO, werden trainer en liepen stages. Dat was belangrijk, want veel jongeren uit heel Vlaanderen komen hier stagelopen om een brevet te behalen."





Wedstrijdteam

Ondertussen nam zoon Christof Deraedt (32) de zaak over. Hij werd ooit Belgisch kampioen jumping bij de scholieren en de junioren. Ook behaalde hij een Belgische titel in het stijlrijden, zowel met pony als met paard. Momenteel traint Christof springpaarden. "Mijn zoon begeleidt vooral jonge wedstrijdruiters, die op zijn ervaring kunnen terugvallen", zegt zijn moeder. "Hij startte dan ook een wedstrijdteam van jonge ruiters."





In 2015 smeedden de uitbaters plannen om de bestaande manege met de grond gelijk te maken en een nieuwe op te bouwen. Alleen het oorspronkelijk gebouw met de cafetaria bleef intact.





"We hebben naast de stallen onze vakantiewoning volledig vernieuwd", zegt Annie Vaneeckhoutte. "Het vakantiehuis, waar 50 mensen kunnen slapen, kan ook gebruikt worden buiten het seizoen door sportievelingen."





Mistigris

Alle kamers krijgen een naam van een paard dat hier ooit gestald stond. "Zoals Mistigris, de eerste echte pony op de manege rond 1975", klinkt het. "Samen met acht andere pony's vormde Mistigris de basis van onze ruiterschool. Toen het dier 20 jaar oud was, moesten we het laten opereren in Gent en daarna draaide het nog vijf jaar mee met de beginners."





Tot eind september loopt er in de manege een fototentoonstelling over wat er zich de afgelopen 50 jaar allemaal afspeelde. "De tentoonstelling is opgesplitst in verschillende thema's. Mensen die nog foto's hebben van toen ze hier lesvolgden mogen gerust contact met ons opnemen." Vrijdagavond om 19 uur is de officiële opening voor de genodigden.





Dit weekend telkens van 10 uur tot 17 uur zijn de nieuwe gebouwen toegankelijk voor iedereen. Op dinsdagmiddag is er een aperitief voor de mensen uit de Horeca en wordt er een glaasje gedronken op de verjaardag. Meer info via www.ruiterschoolrodeberg.be.