Hallerbos te druk? In Heuvelland ontdek je ook paarse bloemenpracht én hebben ze ook een Hyacintenfestival Christophe Maertens

19 april 2019

17u57 0 Heuvelland Heuvelland brengt alles in gereedheid voor het Hyacintenfestival op 27 en 28 april. Tal van wandelingen staan dat weekend op het programma. De gemeente verwacht de komende dagen al heel wat toeristen die de paarse bloemenpracht willen bewonderen. “Mogelijk spannen we bloeiplaatsen af met lint”, zegt schepen van Toerisme Jean-Pierre Geelhand de Merxem (Gemeentebelangen).

Het Hallerbos in het Vlaams-Brabantse Halle is tot buiten de landsgrenzen bekend omwille van de prachtige hyacinten die rond deze periode in bloei staan. De keerzijde van de medaille: iederéén wil die schoonheid van de natuur aanschouwen, waardoor je er over de koppen kan lopen. En ondanks de inspanningen van vrijwilligers om er de bezoekers duidelijk te maken dat ze niet tussen de hyacinten mogen, moeten ze toch nog vaak ingrijpen.

Op hun mooist

Een toeristische stormloop zoals in Halle verwachten ze in Heuvelland voorlopig niet, maar ook daar kan je de paarse bloemen dezer dagen al bewonderen. “De kwetsbare bloempjes zijn rond deze tijd van het jaar weer op hun mooist. Verscheidene bossen in de Westhoek veranderen in een paars tapijt”, zegt Nele Saint-Germain van Regionaal Landschap Westhoek. “Mogelijk spannen we bloeiplaatsen nog af met lint”, pikt schepen van Toerisme Jean-Pierre Geelhand de Merxem (Gemeentebelangen) in. “Dat moeten we even nagaan of dat nodig is.”

Hoeveel nieuwsgierigen er de volgende dagen al langskomen, hebben ze in Heuvelland het raden naar. In elk geval moet hoogtepunt het Hyacintenfestival worden. Het hele weekend van 27 en 28 april zullen er tal van wandelingen plaatsvinden.

Op zaterdag 27 april is er zo de hyacintenwandeling op de Zwarteberg. Om 17 uur vertrekt op de Kemmelberg een muzikale vertelwandeling met Yves Bondue en tussen 10 uur en 16 uur is er de hyacintenschrijfdag. Op zondag 28 april is er onder meer een speurtocht voor kinderen rond voorjaarsbloeiers en bijen.

‘Het meisje van het kasteel’

Een blikvanger op zondag is de wandeling en bijhorende brochure ‘Het meisje van het kasteel’, een initiatief van de gemeente Heuvelland, Regionaal Landschap Westhoek en de provincie West-Vlaanderen. De brochure vertelt over de jeugd van de beroemde Franse schrijfster Marguerite Yourcenar, bij wie de hyacinten een speciaal plaatsje in haar hart veroverden.

Op de Zwarteberg maakte de schrijfster een onbezorgde kindertijd door. Auteur Piet Hardeman schreef over het leven en werk van Marguerite Yournecar en over haar liefde voor de natuur en voor de hyacinten. “Marguerite hield erg veel van de hyacinten van de Zwarteberg”, vertelt Piet Hardeman in de wandelbrochure. “Louis Sonneville, de oprichter en bezieler van Petit Musée Yourcenar bij de kerk van Sint-Jans-Cappel, stuurde in de jaren zeventig een pakje hyacintenbollen met wat bosaarde naar Amerika. Zo werd de band tussen de Zwarteberg en Mount Desert Island (waar Yournecar tot aan haar dood in 1987 verbleef, red.) vereeuwigd.”

Op zondag 28 april tussen 13.30 uur en 15 uur kan iedereen de 7 kilometer lange wandeling voor het eerst verkennen. Onderweg brengen vertellers extra beleving. De start ligt op de Zwarteberg aan de ingang van Parc Départemental Marguerite Yourcenar in Sint-Jans-Cappel, net over de grens. Het wandelboekje is die dag gratis, daarna is het te koop aan 4 euro in de toeristische dienst van Heuvelland of via www.verhalenvooronderweg.be.

Een volledig overzicht van de activiteiten tijdens het Hyacintenfestival kan je te vinden op www.rlwesthoek.be.