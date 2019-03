Half miljoen bezoekers voor loopgravensite Bayernwald Christophe Maertens

26 maart 2019

09u23 0 Heuvelland Op de loopgravensite Bayernwald in Wijtschate werd de 500.000ste bezoeker verwelkomd. De eer viel te beurt aan de 15-jarige Ruth Couison uit Wellington.

De site Bayernwald is een stuk van een Duits loopgravenstelsel dat zich in het Croonaertbos in Wijtschate bevindt. De Duitsers veroverden de plek in 1914 van de Fransen. Op de site zijn twee luisterschachten te vinden. Die werden door de Duitse troepen gebruikt om de vijand af te luisteren, want men vreesde voor Britse dieptemijnen. In 1971 werd per toeval een van de luisterschachten ontdekt. Op de ooit 25 meter diepe schacht was een houten huisje gebouwd met een windassysteem om klei naar boven te halen en mijnwerkers naar beneden. Bij onderzoek werden Duitse bunkers en restanten van loopgraven gevonden. De huidige loopgraven zijn in 2014 gereconstrueerd op basis van archeologisch onderzoek. De vier Duitse bunkers en de twee luisterschachten zijn geïntegreerd in het loopgravenstelsel, op exact dezelfde plaats als tijdens WO I.

“Dat de authenticiteit en de historische correctheid van deze WO I site in de Westhoek veel bezoekers bekoort, bewijst de niet aflatende stroom aan geïnteresseerden”, zegt bevoegd schepen Jean-Pierre Geelhand de Merxem (Gemeentebelangen). In beginjaar 2005 telde de site 26.000 bezoekers. De site ontvangt nu ongeveer 40.000 bezoekers per jaar uit binnen- en buitenland. Voor veel Britse scholieren is het bezoek aan de Bayernwald loopgraven geïntegreerd in hun excursie rond Ieper. Dat was ook het geval van Ruth Couison die als 500.000ste bezoeker de site betrad. Ruth maakte deel uit van een groep studenten die een ééndagstrip maakten naar onze regio. De gemeente zette niet alleen Ruth in de bloemetjes, haar hele groep werden bedankt met enkele streekproducten. Meer info over de site Bayernwald is te vinden op de website van toerisme Heuvelland.