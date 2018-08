Grondtonen leidt Festival Dranouter in 03 augustus 2018

02u45 0 Heuvelland Het festival Dranouter startte dit jaar voor het eerst op donderdagavond in plaats van op vrijdag. Dat gebeurde met Grondtonen, een muzikaal totaalspektakel over de geschiedenis van het festivalterrein.

Grondtonen, een muzikale productie in samenwerking met GoneWest, werd ingeleid door Jan De Smet van De Nieuwe Snaar. "Grondtonen was aanvankelijk een heel groot project, maar enkel wat we nu te zien krijgen bleef over", aldus De Smet, die bij wijze van intro Oorlogsgeleerden van Wannes Van de Velde bracht, een vertaling van Masters of War van Bob Dylan. Daarna betrad Flemish Folk Caravan het podium en de Canadezen van Le Vent Du Nord en De Temps Antan. Op het einde gaven alle muzikanten nog eens samen het beste van zichzelf. Grondtonen vertelde het verhaal van het festivalterrein. 100 jaar geleden was het gebied door de gruwel van WO I in een modderpoel herschapen. Zelf vandaag kan je daar nog sporen van terugvinden in het landschap. Het evenement was gratis.





Propere Fanfare

In de vooravond was voor de ingang van het festivalterrein de 'Propere Fanfare' actief, een vrolijke bende uit Gent, die er al meteen de ambiance inbracht. In vergelijking met vorige jaren was er al meer volk op de site. Wellicht zat de zon daar wel voor iets tussen, in combinatie met de extra dag. In het verleden waren er op donderdagavond enkel dj's. (CMW)