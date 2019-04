Greppels tegen erosie op de flanken van de Rodeberg Christophe Maertens

11 april 2019

10u16 0 Heuvelland Op de flanken van de Rodeberg in Westouter worden initiatieven genomen om erosie tegen te gaan, de biodiversiteit en de landschappelijk waarde te verhogen.

“Het uitgangspunt daarvoor is contourboslandbouw”, zegt Bert Reubens van het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek. Contourboslandbouw is een systeem waarbij op akkers greppels worden gegraven. Die moeten na een zware regenval het water opvangen. Dat water dreigt immers landbouwgrond weg te spoelen. Naast de greppels worden bomen geplant, waarvan de wortels de grond vasthouden. De aanplantingen zorgen er echter niet alleen voor dat de aarde niet wordt weggespoeld, ze maken ook het landschap mooier . De bomen leveren daarnaast hout of vruchten op.

“Niet alleen erosieproblemen, maar ook verdroging op landbouwpercelen kunnen zo verminderd worden”, aldus Reubens. “Bovendien kunnen de bomen ook andere ecosysteemdiensten beïnvloeden. Denk daarbij aan hun gunstige invloed op het microklimaat, buffering tegen schadelijke uitstoten , biodiversiteit en landschappelijke waarde. Een heuse win-win dus voor landbouw én natuur!”