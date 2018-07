Gratis naar totaalspektakel Grondtonen 19 juli 2018

02u24 1

Het totaalspektakel Grondtonen Dranouter, op donderdag 2 augustus, kan je gratis bijwonen.





Via de websites van de gemeente Heuvelland en van Dranouter Festival (www.heuvelland.be en www.festivaldranouter.be), kan je je registeren en vervolgens een ticket downloaden.





Dranouter Festival en het culturele project GoneWest organiseren het spektakel op 2 augustus, een dag voor het festival echt van start gaat.





In Grondtonen wordt het historische verhaal van het festivalterrein tot leven gebracht. Waar nu een muziekevenement met duizenden bezoekers plaatsvindt, was er 100 jaar geleden een verwoest landschap door de oorlog. Vier bands zullen tijdens Grondtonen bestaand en nieuw materiaal brengen. (CMW)