Gisèle en Raphaël zijn beste OKRA-bowlers 13 februari 2018

Bij de OKRA Bowlers uit Loker werd het seizoenseinde gevierd en werden de kampioenen in de bloemetjes gezet.





Bij de dames was de titel voor Gisèle Deman, de tweede plaats was voor Christiana Homey en de derde plaats voor Magda Van Reninghe. Raphaël Delestrez werd de primus bij de heren, Maurits Dekeyser werd tweede en Jean Pierre Janssens werd derde. De laureaten zijn omringd door de andere leden Frans Spenninck, Monique Ameel, Gerard Spenninck, Gerda Haezebrouck, Willy Carton, Jacqueline Ooghe en Lena Quaghebeur.





(EFW)