Gezin van vier gewond bij ongeval op dodenweg 02 augustus 2018

02u29 0 Heuvelland Een gezin uit Ieper met twee kleine kinderen raakte gisteren rond de middag betrokken bij een ongeval langs de Rijselstraat in Wijtschate.

De Volkswagen Touran van het gezin reed in de richting van Komen-Waasten toen de bestuurder in een bochtenrijk deel van de straat besliste een takelwagen en een tractor in te halen. Tijdens dat manoeuvre werd de automobilist verrast toen de takelaar plots ook naar links uitweek om de tractor te passeren. Er volgde een aanrijding tussen de Volkswagen Touran en de takelwagen. De eerste belandde links van de weg op z'n zij tegen een boom, de tweede strandde rechts van de weg in een gracht.





Twee doden

De bestuurder van de takelwagen bleef ongedeerd. Het gezin werd voor alle zekerheid naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was de Rijselstraat ruim een uur afgesloten tussen Voormezele en het kruispunt met de Komenstraat. Het ongeval liep al bij al goed af voor de betrokkenen maar al dikwijls was dat anders. Op de Rijselstraat verongelukten tussen november 2013 en maart 2016 liefst tien mensen. Bij drie van die ongevallen vielen twee doden te betreuren. Het meest recente slachtoffer was Joeffrey Thune (30) uit Komen, de doelman van SK Nieuwkerke.





In januari 2011 stierven een moeder en haar dochter uit Wijtschate toen ze op het ijzelgladde wegdek frontaal botsten met een vrachtwagen. Sinds er in de bochtenrijke zone een flitscamera staat, is het aantal ongevallen wel gedaald. (VHS)