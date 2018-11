Getuige van Jehova krijgt vier maanden cel voor slagen aan ex 27 november 2018

02u26 0 Heuvelland De rechter in Ieper heeft een gewezen getuige van Jehova veroordeeld tot vier maanden cel met uitstel voor slagen aan zijn partner. De man kreeg ook een boete met uitstel en hij moet het slachtoffer een schadevergoeding van 4.875 euro betalen.

Tijdens de behandeling van de zaak had E.D. (43) nog de vrijspraak gevraagd. De feiten speelden zich af op 31 januari 2016. De man drong toen de woning van de vrouw binnen, zogezegd om spullen op te halen. De confrontatie met zijn ex - beiden zijn gewezen getuigen van Jehova - liep echter uit de hand. Een buurvrouw die op het tumult was afgekomen, getuigde dat ze de man met zijn vuist op de vrouw had zien slaan. Ook zou de veertiger een fles wijn kapot geslagen hebben op zijn ex. "De waarheid heeft haar rechten", reageerde de raadsman van de beklaagde, na het requisitoir van de openbare aanklager. "Die vrouw liegt dat ze het zelf gelooft."





De verdediging trok ook de vaststellingen van een arts in twijfel. "Een medische dwaling. Er werd tinnitus vastgesteld, maar dat was pas later."





Verder vond de verdediging het verhaal van de getuige ongeloofwaardig. De rechter deed dat niet en veroordeelde de beklaagde. (CMW)