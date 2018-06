Geslaagde Klijte Kermis met Frans Bauer 18 juni 2018

Frans Bauer heeft vrijdag Klijte Kermis op zijn kop gezet, samen met Les Copines, Get Ready en Les Truttes. Zaterdag vond dan de Kermisfuif met DJ Sven Ornelis plaats en zondag was er kip aan 't spit. "We hebben een geslaagd weekend achter de rug", zegt Sabrina Carbon van Kermiscomité De Klijte.





Na Clouseau en Natalia besloot het feestcomité De Klijte om het wat kleiner aan te pakken. "We hebben het gewenste aantal bezoekers gehaald. Hoeveel dat er precies waren, zeggen we liever niet voor verschillende redenen. Vorig jaar hadden we Clouseau, maar zo'n grote naam kunnen we niet elk jaar op ons podium zetten. We zijn met vier bestuursleden en we mogen terecht trots zijn op wat we elk jaar organiseren, maar het moet ook haalbaar blijven. Vorig jaar kregen we ook klachten over de drukte. We wilden bewust kleiner gaan dit jaar en het kostenplaatje aan artiesten was ook een stuk minder." (LBR)