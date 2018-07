Geniet van de stilte in De Douvevallei 06 juli 2018

02u42 0

Wie volop tot rust wil komen, kan terecht in Marc Heymans vakantiehuis De Douvevallei in Westouter.





"Ik heb enerzijds een 'slaappot' gemaakt en anderzijds een stilteruimte", zegt Heyman. "Op de eerste plek kan je slapen midden in de natuur. 's Morgens staan de reeën voor de deur en is het volledig stil. Het is best een bijzondere ervaring." De stilteruimte kan worden gebruikt door groepen. "Er wordt een programma aangeboden, maar het is niet zo dat dit moet worden gevolgd", aldus Marc Heyman. "Ik denk dat veel mensen wel eens een stiltemoment kunnen gebruiken." Marc werkte vroeger voor een multinational, maar hij wou toch wat ontsnappen aan deadlines en doelstellingen. "Omdat ik op professioneel vlak enkel nog wil bezig zijn met de hoeve, moest ik ook wel iets zoeken om tijdens de week te doen. Daarom start ik nu die stilte-evenementen op."





Meer info via www.dedouvevallei.be. (CMW)