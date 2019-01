Gemeenteraad opgenomen: betere open communicatie voor de burger Christophe Maertens

30 januari 2019

14u58 0

Bij de laatste gemeenteraad in Heuvelland kreeg elk raadslid een microfoon voor zijn neus geplaatst. “Het is de bedoeling dat de gemeenteraad volledig wordt opgenomen en op internet wordt geplaatst”, verduidelijkt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “Nu zal de opname worden getest en later worden opgeladen. In de toekomst is het de bedoeling dat de gemeenteraad live wordt uitgezonden. Ook zal men punt per punt kunnen opzoeken”, aldus nog de schepen, die het een grote vooruitgang noemt in de open communicatie voor de burger.