Gemeenteraad Heuvelland geïnstalleerd

02 januari 2019

In Heuvelland vond deze avond de installatie van de gemeenteraad plaats. “Het is zeker een even belangrijk moment dit jaar als zes jaar geleden”, aldus burgemeester Marc Lewyllie van Gemeentebelangen. Die partij behaalde bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen de absolute meerderheid. “Voor ons is het een bevestiging.” In de vorige legislatuur moest Gemeentebelangen nog met N-VA een meerderheid vormen. “Het zal een beetje wennen zijn om het zonder hen te doen, maar ik vermoed niet dat het een groot probleem zal vormen. Onze voorgangers (de CD&V, nvdr) zijn ook lang de enige meerderheidspartij geweest en die konden het ook alleen. Waarom zouden wij het niet kunnen? (lacht).” De burgemeester is blij dat er enkele jonge mensen zijn ploeg versterkten. “Dat is fantastisch. Tijdens deze legislatuur gaan we voor enkele vervangingen zorgen, zodat er een volledige nieuwe jonge ploeg naar de volgende gemeenteraadsverkiezing kan gaan.” Marc Lewyllie geeft het voorbeeld door binnen twee jaar de burgemeesterssjerp door te geven aan Wieland De Meyer. “Bijkomend is dat we met de schepenen een spreiding hebben uit alle dorpen van onze gemeente. Ook dat is heel belangrijk.” De burgemeester zegt eerst werk te willen maken van een nog betere dienstverlening naar de bevolking toe. “Daar kan nog wat aan worden gesleuteld. De mensen moeten heel goed ontvangen worden. Ze moeten een antwoord krijgen als ze vragen hebben en hulp krijgen bij problemen. Een tweede punt is een beter fietsbeleid. Daarom hebben we ook een schepen van Fiets in het leven geroepen.”