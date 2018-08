Gemeentehuis De Warande in nieuw kleedje 08 augustus 2018

02u42 0 Heuvelland Het gemeentehuis van Kemmel is gerestaureerd voor een klein miljoen euro. "Het dak werd volledig geïsoleerd", zegt burgemeester Marc Lewyllie (Gemeentebelangen). "De ornamenten, die helemaal kapot waren, zijn ook hersteld. Nu de ramen nog."

Het kasteel werd na WOI heropgebouwd door baron Jacques Bruneel de la Warande, toen burgemeester van Kemmel. Het gebouw diende ook als hotel, maar in de jaren zeventig werd het omgevormd tot gemeentehuis voor de fusiegemeente Heuvelland. "Het is de bedoeling dat ook het sociaal huis van Wijtschate er onderdak zal vinden. Daarmee kunnen burgers met vragen op hetzelfde adres terecht", aldus de burgemeester. De omgeving van het kasteel kreeg eveneens een facelift. Zo legde de gemeente een speelterrein met picknickruimte aan. De ingang van het kasteel werd autovrij gemaakt. Enkel bij speciale gelegenheden zal je nog met de wagen tot aan de hoofdingang kunnen rijden. Op de zolder zijn opknapwerken bezig. Daar komt er bureauruimte. "Ten slotte werd er een rolstoellift geïnstalleerd aan de inkom. De trap is weer volledig vrij", aldus nog de burgervader. In een volgende fase worden de ramen aangepakt. "Omdat de gevel en buitenmuren van het pand beschermd zijn, wordt dat een iets moeilijker opdracht", klinkt het. "We zullen dus niet meteen hoogrendementsglas of zo kunnen gebruiken. Maat wat er moet gebeuren, is wellicht een beslissing voor de volgende legislatuur." (CMW)