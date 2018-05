Gemeentebelangen strikt twee dames uit Nieuwkerke 23 mei 2018

De Heuvellandse partij Gemeentebelangen heeft opnieuw twee kandidaten aan haar lijst toegevoegd. Het gaat om Lieve D'Haene (47) en Cindy Durnez (41), twee dames uit Nieuwkerke. Lieve D'Haene geeft al 25 jaar les in het Buitengewoon Onderwijs in Brugge.





Ze is afkomstig uit een landbouwersgezin en haar man baat een handel in veevoeder uit. Daardoor weet ze wat er leeft in landbouwmiddens.





Kandidate Cindy Durnez werkt voor familiezorg. "Cindy wil zich de komende jaren engageren om ook in Heuvelland het ondersteuningsnetwerk uit te breiden en te versterken", klinkt het bij de partij. "Ze is onder meer actief in de werkgroep rond Clarebout in Nieuwkerke, waar ze meehielp aan de plannen voor de parking, het speelbos en de nieuwe weg."





Burgemeester Marc Lewyllie zegt dat de politiek in Heuvelland nood heeft aan sterke vrouwen.





"We zijn heel opgetogen dat we er twee uit Nieuwkerke aan de kiezer kunnen voorstellen. Het zijn kandidaten die heel sterk betrokken zijn in het dorpsleven in Nieuwkerke en beiden ook een duidelijke visie hebben op wat goed loopt en wat beter kan." (CMW)