Gemeentebelangen gaat 'positief vérder' 24 augustus 2018

De partij Gemeentebelangen in Heuvelland kiest als slogan 'positief vérder'. "We willen op een positieve manier politiek voeren", zegt lijsttrekker en huidig burgemeester Marc Lewyllie.





"Politiek is luisteren naar de mensen en samen oplossingen zoeken voor iedereen. We willen open en transparant werken, met een positieve blik vooruit voor een nog betere toekomst voor Heuvelland en al zijn inwoners. Het logo blijft dat van bij de vorige verkiezingen en verwijst naar inspraak. Dat was een van onze prioriteiten tijdens de afgelopen legislatuur, en daar willen we blijvend werk van maken." (CMW)