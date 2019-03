Gemeente wil storm laten erkennen als ramp: “Stuur alle info over schade naar ons” Christophe Maertens

21 maart 2019

Heuvelland Inwoners uit Heuvelland die op 10 maart stormschade opliepen, melden dat best bij de gemeente. Die wil alle informatie verzamelen met het oog op het indienen van een erkenningsaanvraag tot algemene ramp.

De zware stormwinden die op zondag 10 maart 2019 over Heuvelland raasden, hebben op verschillende plaatsen schade aangericht. Mensen die schade hebben geleden, contacteren best eerst hun verzekeringsmaatschappij, maar kunnen dat ook melden bij de gemeente. Dat kan door een mail te sturen naar luc.gruson@heuvelland.be. Heuvelland wil alle informatie tegen 19 april 2019 verzamelen en een erkenningsaanvraag tot algemene ramp indienen bij de Vlaamse regering. Op basis van de verzamelde gegevens wordt onderzocht of het weerfenomeen uitzonderlijk is en voor een erkenning tot algemene ramp in aanmerking komt.