Gemeente treedt toe tot Statiegeldalliantie 29 januari 2018

02u25 0 Heuvelland Heuvelland treedt toe tot de Statiegeldalliantie, een vereniging die druk uitoefent op overheden om statiegeld in te voeren.

Al meer dan 100 Vlaamse en Nederlandse organisaties, verenigingen, lokale overheden, bedrijven en afvalintercommunales (zoals IVVO, waar Heuvelland lid van is) hebben zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Op die manier krijgt het verbond een breed draagvlak voor de invoering van statiegeld. "Onze gemeente wil dan ook koploper zijn in de strijd tegen zwerfvuil", zegt schepen van Afvalverwerking Etienne Cloet (N-VA). "We vragen dat de Vlaamse overheid nu snel werk maakt van een systeem van statiegeld voor blikjes en plastic flessen. Het moet een eenvoudig systeem zijn, dat het ook voor kleine handelaars mogelijk maakt om de flessen en blikjes in te zamelen. Er zal veel minder zwerfvuil zijn, en daar kan het milieu enkel maar wel bij varen", stelt Cloet. "Voorlichten en opruimen is goed, maar je moet ook de hardleerse vervuilers bestraffen", voegt schepen van Milieu Jean-Pierre Geelhand de Merxem (Gemeentebelangen) toe. "Daarom werd vorig jaar een verborgen camera gekocht en daarmee konden we maar liefst zeven mensen identificeren die afval weggooiden." (CMW)