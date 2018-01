Gemeente maakt werk van laadpalen 30 januari 2018

De gemeente Heuvelland maakt werk van publieke laadpalen voor elektrische auto's, en dit jaar komen er twee exemplaren. "De eerste laadpaal plaatsten we in de Reningelststraat in Kemmel", aldus schepen van Openbare Werken Hilde Stragier. "In samenspraak met Eandis kozen we die locatie omdat Kemmel een toeristisch dorp is. Tijdens dit jaar zal ook nog een nieuwe paal geïnstalleerd worden in Westouter. Daar komt de laadpaal in de Meersstraat, ook centraal dus." Het is de bedoeling dat ook in de komende jaren laadpalen worden geplaatst zodat de volledige gemeente wordt gedekt door een netwerk van laadpalen voor elektrische wagens. Aan de laadpalen kunnen telkens twee wagens worden gekoppeld. De kosten voor de laadpalen worden gedragen door Eandis, de gemeente bepaalt enkel timing en plaats van de palen. "Er zijn in onze gemeente al elektrische wagens, maar we vermoeden dat hun aantal in de toekomst nog sterk zal stijgen. We plaatsen ze daarom ook eerst in de meest toeristische centra, Kemmel en Westouter, zodat ze zeker ook voor toeristen kunnen dienen." (CMW)